ol_zy написав:Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments не проходят сегодня. Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут .
Они с субботы не ходят. Причем еще в четверг работал фаст-пэй (там другая ссылка) - сейчас все тупо переадресовует на ту ссылку, что указали Вы - а там "висяк".
Кащей написав:Жена зашла в отделение по совершенно другому вопросу и ей сообщили, что она стала счастливым участником акции 5% кэшбэка на все покупки по Универсальной в течение месяца. Заодно и лимит подняли. Где можно посмотреть условия этой акции? На сайте банка мне попадаются только 5% КБ по зарплатной карте.
Это индивидуальная акция, условия кидают на почту. Выкладывал скрины ранее тут. У меня такая же, только не на все, а на аптеки и телекомуникации. Условия у меня: акция до 31 декабря, покупки от 100 грн (по факту начислили и за меньшие суммы), выплата кэшбэка до 5 числа след. месяца. Лимит 1000 грн\мес. Налог вычитают. Ну и в П24 в выписке сразу видно скок за какую транзацию налили.