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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7886788778887889
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:27

  ol_zy написав:Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments
не проходят сегодня.
Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут :(.

Они с субботы не ходят. Причем еще в четверг работал фаст-пэй (там другая ссылка) - сейчас все тупо переадресовует на ту ссылку, что указали Вы - а там "висяк".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:30

  Кащей написав:Жена зашла в отделение по совершенно другому вопросу и ей сообщили, что она стала счастливым участником акции 5% кэшбэка на все покупки по Универсальной в течение месяца. Заодно и лимит подняли.
Где можно посмотреть условия этой акции? На сайте банка мне попадаются только 5% КБ по зарплатной карте.

Это индивидуальная акция, условия кидают на почту. Выкладывал скрины ранее тут.
У меня такая же, только не на все, а на аптеки и телекомуникации.
Условия у меня: акция до 31 декабря, покупки от 100 грн (по факту начислили и за меньшие суммы), выплата кэшбэка до 5 числа след. месяца. Лимит 1000 грн\мес. Налог вычитают. Ну и в П24 в выписке сразу видно скок за какую транзацию налили.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:59

Re: Приватбанк

Ну и в П24 в выписке сразу видно скок за какую транзацию налили.
Куда наливают, на ту же универсальную или на Бонус+?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:00

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments
не проходят сегодня.
Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут :(.

Они с субботы не ходят. Причем еще в четверг работал фаст-пэй (там другая ссылка) - сейчас все тупо переадресовует на ту ссылку, что указали Вы - а там "висяк".

это-да - это с фастпея меня перекинуо. Пытаюсь через чат там на странице достучаться... уже 40 минут занимаются моим вопросом...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:02

  Кащей написав:
Ну и в П24 в выписке сразу видно скок за какую транзацию налили.
Куда наливают, на ту же универсальную или на Бонус+?


На универсальную.

Короче вот как все выглядит: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4518539#p4518539
Востаннє редагувалось Surz в Пон 10 гру, 2018 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:05

Re: Приватбанк

кто знает - у привата есть толмуд где внятно расписано по тарифам если пополнять в столбике как свои карты так и чужие? что бы было расписано подробно все варианты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:08

  mephala написав:кто знает - у привата есть толмуд где внятно расписано по тарифам если пополнять в столбике как свои карты так и чужие? что бы было расписано подробно все варианты.

ВВС знает
https://privatbank.ua/terms

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:02

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments
не проходят сегодня.
Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут :(.

Они с субботы не ходят. Причем еще в четверг работал фаст-пэй (там другая ссылка) - сейчас все тупо переадресовует на ту ссылку, что указали Вы - а там "висяк".

это-да - это с фастпея меня перекинуо. Пытаюсь через чат там на странице достучаться... уже 40 минут занимаются моим вопросом...
После нескольких часов общения, кучи скриншотов добился ответа:
к сожалению, но на данный момент оплата коммунальных платежей с карты другого банка недоступна , специалисты занимаются возобновлением данной функции , ориентировочный срок решения 12.12.2018
ol_zy
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