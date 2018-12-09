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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:29
Кащей Причому відніміть ще 19,5 % податку, то максимум отримаєте 241,5 полуничок. В моєї дружини було точно така історія.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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