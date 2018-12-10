ol_zy написав:Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments не проходят сегодня. Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут .
Они с субботы не ходят. Причем еще в четверг работал фаст-пэй (там другая ссылка) - сейчас все тупо переадресовует на ту ссылку, что указали Вы - а там "висяк".
C П24 через Платежи тоже в выписке по карте теперь светит иначе: Было: Оплата услуг через Приват24. Получатель: ООО Газ Сбыт
Стало: ПЛАТЕЖИ БИПЛАН. КВАРТПЛАТА ОТ ХХХХХ В СУМI ХХХ ГРН. СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.
ruvex Тут с 1 декабря прям "Поле чудес", ввели комиссию 1 грн за рег. платежи, но при этом комиссию не показывают, просто приплюсовывают 1 грн к платежу. Типа, кто не заметил - ваши проблемы. Интересно, это вобще законно?
Фантом написав:ruvex Тут с 1 декабря прям "Поле чудес", ввели комиссию 1 грн за рег. платежи, но при этом комиссию не показывают, просто приплюсовывают 1 грн к платежу. Типа, кто не заметил - ваши проблемы. Интересно, это вобще законно?
Про комис на реги тут писали. Что до остального, у меня и через платежи тоже комис за газ не виден, а также приплюсован. Поддержка говорит, оно когда то поправится, смотрите не в выписке по карте, а в архиве.
ol_zy написав:Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments не проходят сегодня. Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут .
Они с субботы не ходят. Причем еще в четверг работал фаст-пэй (там другая ссылка) - сейчас все тупо переадресовует на ту ссылку, что указали Вы - а там "висяк".
C П24 через Платежи тоже в выписке по карте теперь светит иначе: Было: Оплата услуг через Приват24. Получатель: ООО Газ Сбыт
Стало: ПЛАТЕЖИ БИПЛАН. КВАРТПЛАТА ОТ ХХХХХ В СУМI ХХХ ГРН. СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.
Это, что за платежи такие?
За 5-6грудня така фігня світиться. Вчора-сьогодні коректні записи
Массово по всех городах перешли на Едину квитанцию. Приват таки всех добил и делают ""ГОЦ"". Раньше суммы адресно шли и было видно, чё и куда зашло - сейчас все как в торбе , потом начинают доставать и разделять.Добавилось слабое звено.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!