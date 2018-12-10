Додано: Пон 10 гру, 2018 22:38

ruvex Тут с 1 декабря прям "Поле чудес", ввели комиссию 1 грн за рег. платежи, но при этом комиссию не показывают, просто приплюсовывают 1 грн к платежу. Типа, кто не заметил - ваши проблемы.

Интересно, это вобще законно?

Кто не пьёт, тот не рискует.