RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7887788878897890
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:29

Кащей Причому відніміть ще 19,5 % податку, то максимум отримаєте 241,5 полуничок. В моєї дружини було точно така історія.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 19.04.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:50

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Кащей Причому відніміть ще 19,5 % податку, то максимум отримаєте 241,5 полуничок. В моєї дружини було точно така історія.


Я хоч и не дружина - но тоже подтверждаю. Такое у меня было в А-шке в начале года.
Инд кешбек по карте до 300 грн. Итого выплатили 241,5 (налог 300*0,805).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 23.11.14
Подякував: 579 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:01

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments
не проходят сегодня.
Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут :(.

Они с субботы не ходят. Причем еще в четверг работал фаст-пэй (там другая ссылка) - сейчас все тупо переадресовует на ту ссылку, что указали Вы - а там "висяк".


C П24 через Платежи тоже в выписке по карте теперь светит иначе:
Было: Оплата услуг через Приват24. Получатель: ООО Газ Сбыт

Стало: ПЛАТЕЖИ БИПЛАН. КВАРТПЛАТА ОТ ХХХХХ В СУМI ХХХ ГРН. СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.

Это, что за платежи такие?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 03.11.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:38

ruvex Тут с 1 декабря прям "Поле чудес", ввели комиссию 1 грн за рег. платежи, но при этом комиссию не показывают, просто приплюсовывают 1 грн к платежу. Типа, кто не заметил - ваши проблемы.
Интересно, это вобще законно?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 18.05.16
Подякував: 190 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:42

Тут читать, тут не читать, а тут рыбу заворачивали

  Фантом написав:ruvex Тут с 1 декабря прям "Поле чудес", ввели комиссию 1 грн за рег. платежи, но при этом комиссию не показывают, просто приплюсовывают 1 грн к платежу. Типа, кто не заметил - ваши проблемы.
Интересно, это вобще законно?

Про комис на реги тут писали.
Что до остального, у меня и через платежи тоже комис за газ не виден, а также приплюсован.
Поддержка говорит, оно когда то поправится, смотрите не в выписке по карте, а в архиве.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 03.11.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:50

  ruvex написав:
  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Чего-то платежи за комуналку на https://next.privat24.ua/payments
не проходят сегодня.
Пишет итого сумму + комиссию, но в 3Д приходит сумма платежа без комиссии. Судя по всему из-за этого платежи и не идут :(.

Они с субботы не ходят. Причем еще в четверг работал фаст-пэй (там другая ссылка) - сейчас все тупо переадресовует на ту ссылку, что указали Вы - а там "висяк".


C П24 через Платежи тоже в выписке по карте теперь светит иначе:
Было: Оплата услуг через Приват24. Получатель: ООО Газ Сбыт

Стало: ПЛАТЕЖИ БИПЛАН. КВАРТПЛАТА ОТ ХХХХХ В СУМI ХХХ ГРН. СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.

Это, что за платежи такие?


За 5-6грудня така фігня світиться. Вчора-сьогодні коректні записи
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:34

Re: Приватбанк

  ruvex написав:Это, что за платежи такие?


Массово по всех городах перешли на Едину квитанцию.
Приват таки всех добил и делают ""ГОЦ"".
Раньше суммы адресно шли и было видно, чё и куда зашло - сейчас все как в торбе , потом начинают доставать и разделять.Добавилось слабое звено.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 23.11.14
Подякував: 579 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:15

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Массово по всех городах перешли на Едину квитанцию
не совсем единую.Договорные Примата с ЖБК так светит в выписке когда ревизию за год смотрю.Там колонка была с этим словом биплан,я его запомнил.Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 03.12.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7887788878897890
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64857)
11.12.2018 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.