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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7888788978907891
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:11

Re: Приватбанк

..но по настойчивым просьбам "писателей " - могут и ввести )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:15

  -VICTOR- написав:..но по настойчивым просьбам "писателей " - могут и ввести )

им понту нет,месяц юзают валюту почти под 0.Введут-найдем пути))
Выхода нет только из гроба©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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