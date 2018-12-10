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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:11
Re: Приватбанк
..но по настойчивым просьбам "писателей " - могут и ввести )
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:15
им понту нет,месяц юзают валюту почти под 0.Введут-найдем пути))
Выхода нет только из гроба©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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