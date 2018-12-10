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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:11
Re: Приватбанк
..но по настойчивым просьбам "писателей " - могут и ввести )
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:15
им понту нет,месяц юзают валюту почти под 0.Введут-найдем пути))
Выхода нет только из гроба©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:41
Чехия - карта Приватбанка
Форумчане , подскажите , родственник едет в Чехию на пару месяцев . Какую карту Привата лучше испльзовать в Чехии для оплаты покупок в магазине ( продукты) и снятие наличных в банкоматах с минимальной комиссией .
Тут хочет на карту положить гривну - в Чехии снимать кроны .
Какую карту выгодней использовать , чтобы с минимальными % за конвертацию .
Есть такие карты Привата -
1. карта для выплат ( долларовая - КДВ )
- ...2. карта универсальная ( гривневая ) .
и сколько снимает Приват за конвертацию и снятие за рубежом .
И вообще карту какого банка ( Альфа ? ) выгоднее использовать в Чехии для оплаты в магазинах и снятия наличных в банкоматах , если тут на карту положить гривну . Чтоб минимально попасть на конвертацию и комиссию .
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:10
Re: Приватбанк
Выплата в конце этого призового месяца происходит или по мере совершения покупок?
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:16
Re: Приватбанк
выгоднее на КДВ закинуть долл через описанный выше приватвклад. Комиссий в этом случае при оплате не будет никаких, а при снятии наличных 2% независимо от суммы. Курсы ПС. То есть, максимально хорошие.
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:47
За границей снятие 2% как с универсальной, так и с КДВ, а оплата без комиссии тоже в обоих случаях. Можно не морочиться с приват-вкладом, а сразу на универсалку засунуть. Правда, если по возвращении придётся снимать излишки, тогда да, разница есть.
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:29
Re: Приватбанк
В условии задачи у клиента только одна карта в долл - КДВ.
Можно и на Уни залить грн, но тогда придется зависеть от курса долл/грн, а он может побаловать сюрпризами. Да и снимать остатки с Уни сложнее, если вдруг возникнет такая неоьходимость.
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:37
Re: Приватбанк
Значит будем тут , в Харькове - чешские кроны ( налик ) покупать .
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:38
Re: Приватбанк
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