Вообще-то за границей нет разницы с кдв снимать или с собственых средств с универсальной. И там и там комиссия одинаковая 2%, поэтому танцы вокруг приватвклада совершенно не нужны.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:36
Вообще-то за границей нет разницы с кдв снимать или с собственых средств с универсальной. И там и там комиссия одинаковая 2%, поэтому танцы вокруг приватвклада совершенно не нужны.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:41
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:00
Сами не хотят. Принципиальная позиция их Президента. Но прибалты не совсем показатель. В Евросоюзе достаточно стран у которых для расчетов используются местные валюты а не Евро - кроме чехов это еще и Великобритания, Дания, Швеция, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Хорватия
|