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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7889789078917892
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:36

  Боня написав:
  Кащей написав:выгоднее на КДВ закинуть долл через описанный выше приватвклад. Комиссий в этом случае при оплате не будет никаких, а при снятии наличных 2% независимо от суммы. Курсы ПС
спасибо , я вас и тут и там прочитал .



Вообще-то за границей нет разницы с кдв снимать или с собственых средств с универсальной. И там и там комиссия одинаковая 2%, поэтому танцы вокруг приватвклада совершенно не нужны.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:41

  Боня написав:Значит будем тут , в Харькове - чешские кроны ( налик ) покупать .

Это совершенно не нужно. Почти везде карту берут. В некоторых магазинах и гостиницах - наличные евро. Ну а мелочь можно снять в банкомате прямо в Ружине. Их там куча, и с кроной и с другими валютами.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:00

  v57 написав:там кроны?
у бывших братьев прибалтов евры, а европейцев чехов не берут :)

Сами не хотят. Принципиальная позиция их Президента. Но прибалты не совсем показатель. В Евросоюзе достаточно стран у которых для расчетов используются местные валюты а не Евро - кроме чехов это еще и Великобритания, Дания, Швеция, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Хорватия
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:26

Re: Приватбанк

Ужасный банк. Не дают получить перевод более недели.
Помилка сервісу лімітів "LIM001 Лимит суммы на один рабочий день превышен"

Нахожусь заграницей, без денег, и не дают получить деньги онлайн.
Общался с 5-ю операторами онлайн и каждый отвечает по разному, врут нагло. То это все виновата система переводов, то у этой системы внутренний лимит, то еще что-то. Все виновати, кроме приватбанка. Позвонил в систему переводов, там сказали, что у них никаких лимитов нету, так как платеж приняли к отправке, сумма мелочная, чуть более 1000 долларов.

Все блокирует приватбанк. Нагло пользуется деньгами клиентов и всячески ставит палки в колеса. Подлючий скотский банк!
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:28

Kabanchik набери Валю,прилетит с бабками и авоськой бухла
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:35

  Мизантрóп написав:Kabanchik набери Валю,прилетит с бабками и авоськой бухла

Дело не в деньгах, а в том насколько скотский, лживый этот банк. Никакого сервиса, операторы хамят, врут. Если такие проблемы с несчастной штукой баксов,что они блокируют получение денег, то могу представить какие там проблемы будут у тех, кто держит там более внушительные суммы.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:44

Re: Приватбанк

  wig написав:Это совершенно не нужно. Почти везде карту берут. В некоторых магазинах и гостиницах - наличные евро. Ну а мелочь можно снять в банкомате прямо в Ружине. Их там куча, и с кроной и с другими валютами.
вы не поняли , я интересовался оптимизацией расходов при проживании в Чехии . Карты то берут - а комиссии при конвертации ? Если купить тут кроны - никаких комиссий .

Какие гостиницы ? родственник на работу едет . :mrgreen:
Боня
 
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