Додано: Сер 12 гру, 2018 08:30

Боня написав: wig написав: Это совершенно не нужно. Почти везде карту берут. В некоторых магазинах и гостиницах - наличные евро. Ну а мелочь можно снять в банкомате прямо в Ружине. Их там куча, и с кроной и с другими валютами. Это совершенно не нужно. Почти везде карту берут. В некоторых магазинах и гостиницах - наличные евро. Ну а мелочь можно снять в банкомате прямо в Ружине. Их там куча, и с кроной и с другими валютами. вы не поняли , я интересовался оптимизацией расходов при проживании в Чехии . Карты то берут - а комиссии при конвертации ? Если купить тут кроны - никаких комиссий .



Какие гостиницы ? родственник на работу едет . вы не поняли , я интересовалсяпри проживании в Чехии . Карты то берут -Если купить тут кроны - никаких комиссий .Какие гостиницы ? родственник на

Боня у многих банков нет комиссий за конвертацию - все как правило сидит в курсе обмена. При этом курс при оплате картой почти всегда лучше чем если покупать за нал кроны в Украине, или покупать в Украине доллар-евро и менять их в Чехии. В мою последнюю поездку в Прагу в апреле текущего года я там использовал:- карту Мони - по оплатам курс получался 1,25-1,26 гривень за крону- карту Максимка от Аллы - 1,24 грн./крона- наличные кроны купленные в Укрэксиме - 1,28 грн./кронаИ это без учета того, что по картам еще и кэшбек получал. Понятно что используй я скжем Тасину Виику - то 3% за конверт сводили бы на нет всю выгоду от использования карт, но платить картами у которых нет в тарифах % за конвертацию - очень даже выгодно. Курс получается лучше чем покупка нала.