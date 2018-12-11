Вообще-то за границей нет разницы с кдв снимать или с собственых средств с универсальной. И там и там комиссия одинаковая 2%, поэтому танцы вокруг приватвклада совершенно не нужны.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:36
Вообще-то за границей нет разницы с кдв снимать или с собственых средств с универсальной. И там и там комиссия одинаковая 2%, поэтому танцы вокруг приватвклада совершенно не нужны.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:41
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:00
Сами не хотят. Принципиальная позиция их Президента. Но прибалты не совсем показатель. В Евросоюзе достаточно стран у которых для расчетов используются местные валюты а не Евро - кроме чехов это еще и Великобритания, Дания, Швеция, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Хорватия
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:26
Re: Приватбанк
Ужасный банк. Не дают получить перевод более недели.
Помилка сервісу лімітів "LIM001 Лимит суммы на один рабочий день превышен"
Нахожусь заграницей, без денег, и не дают получить деньги онлайн.
Общался с 5-ю операторами онлайн и каждый отвечает по разному, врут нагло. То это все виновата система переводов, то у этой системы внутренний лимит, то еще что-то. Все виновати, кроме приватбанка. Позвонил в систему переводов, там сказали, что у них никаких лимитов нету, так как платеж приняли к отправке, сумма мелочная, чуть более 1000 долларов.
Все блокирует приватбанк. Нагло пользуется деньгами клиентов и всячески ставит палки в колеса. Подлючий скотский банк!
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:28
Kabanchik набери Валю,прилетит с бабками и авоськой бухла
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:35
Дело не в деньгах, а в том насколько скотский, лживый этот банк. Никакого сервиса, операторы хамят, врут. Если такие проблемы с несчастной штукой баксов,что они блокируют получение денег, то могу представить какие там проблемы будут у тех, кто держит там более внушительные суммы.
Додано: Вів 11 гру, 2018 23:44
Re: Приватбанк
вы не поняли , я интересовался оптимизацией расходов при проживании в Чехии . Карты то берут - а комиссии при конвертации ? Если купить тут кроны - никаких комиссий .
Какие гостиницы ? родственник на работу едет .
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:30
Боня у многих банков нет комиссий за конвертацию - все как правило сидит в курсе обмена. При этом курс при оплате картой почти всегда лучше чем если покупать за нал кроны в Украине, или покупать в Украине доллар-евро и менять их в Чехии. В мою последнюю поездку в Прагу в апреле текущего года я там использовал:
- карту Мони - по оплатам курс получался 1,25-1,26 гривень за крону
- карту Максимка от Аллы - 1,24 грн./крона
- наличные кроны купленные в Укрэксиме - 1,28 грн./крона
И это без учета того, что по картам еще и кэшбек получал. Понятно что используй я скжем Тасину Виику - то 3% за конверт сводили бы на нет всю выгоду от использования карт, но платить картами у которых нет в тарифах % за конвертацию - очень даже выгодно. Курс получается лучше чем покупка нала.
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:43
Re: Приватбанк
Операторы там часто сами ничего не знают, грузите своего операциониста.
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:57
Співчуваю.
Слід було використати технологію додаткової карти не звязуючись з переказами з комісією.
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