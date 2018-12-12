В работе крупнейшего украинского банка, «ПриватБанка», произошел сбой. В частности, при попытке провести операцию в интернете происходит автовозврат средств.
Об этом передает корреспондент РБК-Украина.
Также корреспонденту не удалось снять деньги в банкомате «ПриватБанка» и воспользоваться карточкой при оплате магазине с терминалом другого банка.
«К сожалению, на данный момент существует техническая трудность при осуществлении оплаты картам в торговых точках/интернете, в связи с возникновением ошибок и автовозвратом средств», — говорится в сообщении банка в системе Приват24.
Kabanchik написав:Ужасный банк. Не дают получить перевод более недели. Помилка сервісу лімітів "LIM001 Лимит суммы на один рабочий день превышен"
Нахожусь заграницей, без денег, и не дают получить деньги онлайн. Общался с 5-ю операторами онлайн и каждый отвечает по разному, врут нагло. То это все виновата система переводов, то у этой системы внутренний лимит, то еще что-то. Все виновати, кроме приватбанка. Позвонил в систему переводов, там сказали, что у них никаких лимитов нету, так как платеж приняли к отправке, сумма мелочная, чуть более 1000 долларов.
Все блокирует приватбанк. Нагло пользуется деньгами клиентов и всячески ставит палки в колеса. Подлючий скотский банк!
Співчуваю. Слід було використати технологію додаткової карти не звязуючись з переказами з комісією.
Они просто тупо используют деньги и не выдают перевод.
Tolevas написав:Был сбой в мелком строительном магазине. Сегодня покупал ж/д билет, все нормально
Не міг розплатитись в терміналі привата карткою привата в "епіцентрі", пізніше в супермаркеті еко термінали привата косо-криво приймали картки привата, інші відхиляли. Так що реально ковбасило платежі.