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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7890789178927893
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:46

Закончился депозит в МПС?

В сети «ПриватБанка» произошел сбой
В работе крупнейшего украинского банка, «ПриватБанка», произошел сбой. В частности, при попытке провести операцию в интернете происходит автовозврат средств.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Также корреспонденту не удалось снять деньги в банкомате «ПриватБанка» и воспользоваться карточкой при оплате магазине с терминалом другого банка.

«К сожалению, на данный момент существует техническая трудность при осуществлении оплаты картам в торговых точках/интернете, в связи с возникновением ошибок и автовозвратом средств», — говорится в сообщении банка в системе Приват24.

https://hvylya.net/news/digest/v-seti-privatbanka-proizoshel-sboy.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:56

Вкладчик1234 для всех карт? или как обычно для мусорного мастера?
Беня готовит возврат банка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:00

  Goodman написав:для всех карт? или как обычно для мусорного мастера?
Беня готовит возврат банка.

Не знаю. Сегодня приватом пользовался днём только, проблем не заметил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:05

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Не знаю. Сегодня приватом пользовался днём только, проблем не заметил


записки корреспондента -неудачника.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Kabanchik написав:Ужасный банк. Не дают получить перевод более недели.
Помилка сервісу лімітів "LIM001 Лимит суммы на один рабочий день превышен"

Нахожусь заграницей, без денег, и не дают получить деньги онлайн.
Общался с 5-ю операторами онлайн и каждый отвечает по разному, врут нагло. То это все виновата система переводов, то у этой системы внутренний лимит, то еще что-то. Все виновати, кроме приватбанка. Позвонил в систему переводов, там сказали, что у них никаких лимитов нету, так как платеж приняли к отправке, сумма мелочная, чуть более 1000 долларов.

Все блокирует приватбанк. Нагло пользуется деньгами клиентов и всячески ставит палки в колеса. Подлючий скотский банк!

Співчуваю.
Слід було використати технологію додаткової карти не звязуючись з переказами з комісією.


Они просто тупо используют деньги и не выдают перевод.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:31

Был сбой в мелком строительном магазине. Сегодня покупал ж/д билет, все нормально
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 05:08

  Tolevas написав:Был сбой в мелком строительном магазине. Сегодня покупал ж/д билет, все нормально


Не міг розплатитись в терміналі привата карткою привата в "епіцентрі", пізніше в супермаркеті еко термінали привата косо-криво приймали картки привата, інші відхиляли. Так що реально ковбасило платежі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:44

Вчера в Ашане тоже ни один терминал на кассах не работал. А они все приватовские. Так что сбой был большой. Возможно касался всей приватовской системы.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:48

  Ой+ написав:Не міг розплатитись в терміналі привата карткою привата в "епіцентрі"

А від коли в "Епіцентрі" зявилися термінали "Привату"? Раніше там були лише "Ощаду" і "Авалю"
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:10

Re: Приватбанк

Я тоже вчера не мог расплатиться мониной картой в терминале привата. Было списание и тут же возврат
andreyiskra
 
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