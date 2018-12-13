|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:24
Если выдавалась голд-КДВ под депозит, но депозит закрыт, то как понять, будет ли браться теперь комиссия за обслуживание этой карты или нет?
-
Gippo
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 20.05.09
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:32
andreyiskra написав:
Я тоже вчера не мог расплатиться мониной картой в терминале привата. Было списание и тут же возврат
кредитными или своими?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:41
Gippo написав:
Если выдавалась голд-КДВ под депозит, но депозит закрыт, то как понять, будет ли браться теперь комиссия за обслуживание этой карты или нет?
Если Голда бесплатная, то эт уже навсегХда, не взирая на изменившиеся условия у клиента
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26783
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2131 раз.
- Подякували: 3081 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:17
Мизантрóп написав: andreyiskra написав:
Я тоже вчера не мог расплатиться мониной картой в терминале привата. Было списание и тут же возврат
кредитными или своими?
Своими. Списали и тут же вернуло. Потом три раза просто отказ.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:43
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2763
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|