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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7891789278937894
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:24

Re: Приватбанк

Если выдавалась голд-КДВ под депозит, но депозит закрыт, то как понять, будет ли браться теперь комиссия за обслуживание этой карты или нет?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:32

  andreyiskra написав:Я тоже вчера не мог расплатиться мониной картой в терминале привата. Было списание и тут же возврат

кредитными или своими?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:41

  Gippo написав:Если выдавалась голд-КДВ под депозит, но депозит закрыт, то как понять, будет ли браться теперь комиссия за обслуживание этой карты или нет?

Если Голда бесплатная, то эт уже навсегХда, не взирая на изменившиеся условия у клиента :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:17

  Мизантрóп написав:
  andreyiskra написав:Я тоже вчера не мог расплатиться мониной картой в терминале привата. Было списание и тут же возврат

кредитными или своими?

Своими. Списали и тут же вернуло. Потом три раза просто отказ.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:43

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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:50

Re: Приватбанк

Картельный сговор? Приват и Моня??? :)
LEXX
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