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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:24
Re: Приватбанк
Если выдавалась голд-КДВ под депозит, но депозит закрыт, то как понять, будет ли браться теперь комиссия за обслуживание этой карты или нет?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:32
кредитными или своими?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:41
Если Голда бесплатная, то эт уже навсегХда, не взирая на изменившиеся условия у клиента
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:17
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:50
Re: Приватбанк
Картельный сговор? Приват и Моня???
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:52
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:11
Re: Приватбанк
а где конкретно такие оптимизаторы расходов замечены, в каких торговых точках? Кроме наложки в Новой почте, не слышал о таком, но там вроде по делу р2р-ляют.
Додано: Суб 15 гру, 2018 08:23
"Жити по-новому!" "пАкращення життя вже і сьогодні! "
... бачу, що тут вже обговорюєте це...... - то що, вже кредитними коштами в маркетах - усьо?
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Від сьогодні, 14 грудня Приватбанк блокуватиме оплату карткою з кредитних коштів через POS-термінали.
Як зазначили Leopolis.news у службі підтримки банку, «деякі торгові точки оплату карткою в POS-терміналі стали технічно проводити як переказ коштів між картками фізичних осіб. Що це означає? Ви, наприклад, оплачуєте покупку в магазині карткою через POS-термінал. Але нам магазин передає іншу інформацію, ніби ви щойно здійснили грошовий переказ (наче, наприклад, ви переказали через Приват24 гроші комусь на картку). Так торгові точки знижують свої витрати. Але це призводить до того, що витрати можуть зрости у вас. Адже в разі переказу грошей між картками в рахунок кредитних коштів стягується комісія 4% З 14.12.2018 ми будемо відхиляти подібні операції, якщо платіж стосуватиметься ваших кредитних коштів. Оплати в рахунок власних коштів проходитимуть без проблем».
Щоправда, банк надає можливість в режимі онлайн подати заявку на дозвіл оплати карткою з кредитних коштів. Для цього на офіційному сайті Приватбанку в чаті потрібно попросити оператора надати відповідну форму заявки. Заповнення її не займе більше однієї хвилини.
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