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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7892789378947895
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 08:30

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:то що, вже кредитними коштами в маркетах - усьо?


не усьо, а лише там, де продавани нагліють
ви до речі в свому веломагу не хімічите? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:16

Re: Приватбанк

Оплачував карткою іншого банку комуналку на https://next.privat24.ua/payments,не зберіг квитанцію в браузері,а потім архів пустий. В лікпей квитанції немає,бо не запитували номер телефону. Як можна відновити її?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:44

  greenozon написав:
  Долярчик написав:то що, вже кредитними коштами в маркетах - усьо?


не усьо, а лише там, де продавани нагліють
ви до речі в свому веломагу не хімічите? :)

1)...то там продавани хоч попереджують про коміс? - чи вже по факту дізнаєшся про це? :shock:
2)...в мене - не вело-маг, а з іншими товарами :wink: ...... - і виключно, за готівку..... - ну, можна ще мені на картку перекинути... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:16

  Долярчик написав:
  greenozon написав:
  Долярчик написав:то що, вже кредитними коштами в маркетах - усьо?


не усьо, а лише там, де продавани нагліють
ви до речі в свому веломагу не хімічите? :)

1)...то там продавани хоч попереджують про коміс? - чи вже по факту дізнаєшся про це? :shock:
2)...в мене - не вело-маг, а з іншими товарами :wink: ...... - і виключно, за готівку..... - ну, можна ще мені на картку перекинути... :D

Это все про НП с ее п2п за наложенный платеж через железный терминал. И потворствует этому ощад, приват не разрешал такого. Поэтому и исчезли терминалы привата из отделений НП
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:33

  curiousobro написав:Это все про НП с ее п2п за наложенный платеж через железный терминал. И потворствует этому ощад, приват не разрешал такого. Поэтому и исчезли терминалы привата из отделений НП


В НП там "мультимерчант" в терминале.

1. Услуги НП идут как товар-услуга.
2. Перевод наложки - идёт как перевод через "Пост-финанс" (что нормально)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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