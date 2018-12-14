не усьо, а лише там, де продавани нагліють
ви до речі в свому веломагу не хімічите?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 08:30
Re: Приватбанк
не усьо, а лише там, де продавани нагліють
ви до речі в свому веломагу не хімічите?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:16
Re: Приватбанк
Оплачував карткою іншого банку комуналку на
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:44
1)...то там продавани хоч попереджують про коміс? - чи вже по факту дізнаєшся про це?
2)...в мене - не вело-маг, а з іншими товарами ...... - і виключно, за готівку..... - ну, можна ще мені на картку перекинути...
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Додано: Суб 15 гру, 2018 10:16
Это все про НП с ее п2п за наложенный платеж через железный терминал. И потворствует этому ощад, приват не разрешал такого. Поэтому и исчезли терминалы привата из отделений НП
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:33
В НП там "мультимерчант" в терминале.
1. Услуги НП идут как товар-услуга.
2. Перевод наложки - идёт как перевод через "Пост-финанс" (что нормально)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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