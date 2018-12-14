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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7892789378947895
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 08:30

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:то що, вже кредитними коштами в маркетах - усьо?


не усьо, а лише там, де продавани нагліють
ви до речі в свому веломагу не хімічите? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:16

Re: Приватбанк

Оплачував карткою іншого банку комуналку на https://next.privat24.ua/payments,не зберіг квитанцію в браузері,а потім архів пустий. В лікпей квитанції немає,бо не запитували номер телефону. Як можна відновити її?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:44

  greenozon написав:
  Долярчик написав:то що, вже кредитними коштами в маркетах - усьо?


не усьо, а лише там, де продавани нагліють
ви до речі в свому веломагу не хімічите? :)

1)...то там продавани хоч попереджують про коміс? - чи вже по факту дізнаєшся про це? :shock:
2)...в мене - не вело-маг, а з іншими товарами :wink: ...... - і виключно, за готівку..... - ну, можна ще мені на картку перекинути... :D
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:16

  Долярчик написав:
  greenozon написав:
  Долярчик написав:то що, вже кредитними коштами в маркетах - усьо?


не усьо, а лише там, де продавани нагліють
ви до речі в свому веломагу не хімічите? :)

1)...то там продавани хоч попереджують про коміс? - чи вже по факту дізнаєшся про це? :shock:
2)...в мене - не вело-маг, а з іншими товарами :wink: ...... - і виключно, за готівку..... - ну, можна ще мені на картку перекинути... :D

Это все про НП с ее п2п за наложенный платеж через железный терминал. И потворствует этому ощад, приват не разрешал такого. Поэтому и исчезли терминалы привата из отделений НП
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:33

  curiousobro написав:Это все про НП с ее п2п за наложенный платеж через железный терминал. И потворствует этому ощад, приват не разрешал такого. Поэтому и исчезли терминалы привата из отделений НП


В НП там "мультимерчант" в терминале.

1. Услуги НП идут как товар-услуга.
2. Перевод наложки - идёт как перевод через "Пост-финанс" (что нормально)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:55

  Вкладчик1234 написав:
  curiousobro написав:Это все про НП с ее п2п за наложенный платеж через железный терминал. И потворствует этому ощад, приват не разрешал такого. Поэтому и исчезли терминалы привата из отделений НП


В НП там "мультимерчант" в терминале.

1. Услуги НП идут как товар-услуга.
2. Перевод наложки - идёт как перевод через "Пост-финанс" (что нормально)

Нет, это НЕ нормально. Я прихожу на Новую Почту забирать посылку, а не в какой-то финанс для перевода денег. Если Новая Почта заявляет услугу оплаты наложенного платежа картой, то она и должна принять этот платёж, а потом передать деньги отправителю посылки. Вместо этого она указывает мне, что я сам должен перевести деньги отправителю через какой-то финанс, о котором я и не догадывался.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:29

  M-Audio написав:Если Новая Почта заявляет услугу оплаты наложенного платежа картой, то она и должна принять этот платёж, а потом передать деньги отправителю посылки. Вместо этого она указывает мне, что я сам должен перевести деньги отправителю через какой-то финанс, о котором я и не догадывался.


Если Новая Почта получит деньги на свой счет, а потом перешлет на другой, то такая услуга выйдет явно дороже, во-первых, налогообложение, во-вторых, двойная транзакция.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:42

  freeze написав:Если Новая Почта получит деньги на свой счет, а потом перешлет на другой, то такая услуга выйдет явно дороже, во-первых, налогообложение, во-вторых, двойная транзакция.

А под налогообложение это может попасть только в случае, если на принимающем счете какая-то химия с упрощенкой. Если там нормальное юридическое лицо, то эта сумма налогом обкладываться не будет. А по стоимости - они, вообще-то, неслабую комиссию берут за эту услугу. И за что, спрашивается, если перевод денег идёт непосредственно с моей карты на карту получателя? Даже самые упоротые p2p сервисы берут не более 1,5%, а тут 2% плюс 20 (если не подорожало) гривен.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:58

  M-Audio написав:А под налогообложение это может попасть только в случае, если на принимающем счете какая-то химия с упрощенкой. Если там нормальное юридическое лицо, то эта сумма налогом обкладываться не будет.


В пределах этой суммы теоретически как бы не будет налогообложения, но на практике это осложнит бухучет, кроме того налоговая часто двояко трактует такие транзиторные массовые перекидки денег.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:27

Re: Приватбанк

Тут и коммерсов понять можно - интерчендж 1,8% это очень много. И ладно бы банки делились хотя бы с клиентом, который и выбирает какому банку отдать этот огромный процент...
но вой подняли именно приват, который вообще не платит кешбек, и моня - который его на днях почти полностью зарезал
Просто зажравшиеся банки хотят рубить капусту и отчаянно к ней никого не подпускают
Stringer
 
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