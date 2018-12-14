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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:40
Intento написав:
при выборе опции "SMSALL" подключается нередактируемый регулярный платеж на 5 грн через каждые 30 дней. Вот по этому платежу SMSка приходит четко, но по остальным рег платежам, запланированным на тот же самый день или другой - ничего.
В общем, ответила техподдержка (обращался на help@pb.ua
), что это не баг, а фича - так задумано, что по рег платежам SMS-ки приходить не будут. И плевать, что услуга называется "SMSALL" и является платной.
Заявку о моем недовольстве качеством услуги обещали оставить, но я сильно сомневаюсь, что от неё толк будет.
"As designed" (c)
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Intento
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:13
Кащей написав:
а где конкретно такие оптимизаторы расходов замечены, в каких торговых точках? Кроме наложки в Новой почте, не слышал о таком, но там вроде по делу р2р-ляют.
у меня знакомая раз так мебель на крупную сумму купила. офигела когда увидела.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:14
freeze написав: M-Audio написав:
Если Новая Почта заявляет услугу оплаты наложенного платежа картой, то она и должна принять этот платёж, а потом передать деньги отправителю посылки. Вместо этого она указывает мне, что я сам должен перевести деньги отправителю через какой-то финанс, о котором я и не догадывался.
Если Новая Почта получит деньги на свой счет, а потом перешлет на другой, то такая услуга выйдет явно дороже, во-первых, налогообложение, во-вторых, двойная транзакция.
Во первых, это делает не новая почта, а финансовая компания постфинанс, суть которой (сюрпрайз!) в пересылке денег.
Во вторых - смотрите во первых.
В итоге- все правильно пишет приват, в случае железных терминалов есть привычка платить картой без опасений и комиссии.
Резиновые изделия из НП вместо еквайринга делают п2п, причем никак это не показывая перед платежом.
Негатив при этом идёт на банк, потому что он вполне обоснованно списывает комиссии.
Если Укрпочта сделает нормальный еквайринг, это будет вполне себе конкурентным преимуществом для пользователей кредиток.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 16:16
...наскільки я зрозумів, читаючи коменти вище, що це стосується "желізних тумб-терміналів"?
- чи як?
- давайте по - простому(на хлопський розум)))
- от я, наприклад, завтра піду в Сільпо, чи Атб..... чи через два місяці в Епік за будматеріалами......і захочу розрахуватись карткою Уні. (кредитним лімітом) - то з мене здеруть якусь комісію, чи ні?
- можна просто відповісти "так", або "ні"!
Дякую наперед всім відгукнувшимся!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 15 гру, 2018 16:19
Долярчик написав:
...наскільки я зрозумів, читаючи коменти вище, що це стосується "желізних тумб-терміналів"?
- чи як?
- давайте по - простому(на хлопський розум)))
- от я, наприклад, завтра піду в Сільпо, чи Атб..... чи через два місяці в Епік за будматеріалами......і захочу розрахуватись карткою Уні. (кредитним лімітом) - то з мене здеруть якусь комісію, чи ні?
- можна просто відповісти "так", або "ні"!
Дякую наперед всім відгукнувшимся!
Якщо в Приватівському терміналі то завтра ні...але післязавтра вже ніхто не гарантує.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 16:42
Долярчик написав:
...наскільки я зрозумів, читаючи коменти вище, що це стосується "желізних тумб-терміналів"?
- чи як?
- давайте по - простому(на хлопський розум)))
- от я, наприклад, завтра піду в Сільпо, чи Атб..... чи через два місяці в Епік за будматеріалами......і захочу розрахуватись карткою Уні. (кредитним лімітом) - то з мене здеруть якусь комісію, чи ні?
- можна просто відповісти "так", або "ні"!
Дякую наперед всім відгукнувшимся!
Нет.
Весь сыр-бор из-за оплаты наложки картой на Новой Почте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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