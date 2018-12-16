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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7894789578967897
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:22

  shapo написав:Приват24 при оплате коммунальных стал брать комиссию от 1грн до 1% в зависимости от платежа. В ноябре 2018г такого еще не было

пенса надо юзать,там до 2000 халява
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 02:28

Re: Приватбанк

Сейчас есть возможность возвращать закончившийся срочный депозит в Привате на любую свою карту Привата, а не только на ту, с которой окрывали? А то ходят слухи, что такой возможности уже нет, хотя Приват-вклад можно на любую частями снимать.
Sagittarius
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