пенса надо юзать,там до 2000 халява
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:22
пенса надо юзать,там до 2000 халява
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 17 гру, 2018 02:28
Re: Приватбанк
Сейчас есть возможность возвращать закончившийся срочный депозит в Привате на любую свою карту Привата, а не только на ту, с которой окрывали? А то ходят слухи, что такой возможности уже нет, хотя Приват-вклад можно на любую частями снимать.
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