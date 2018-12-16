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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:14
shapo не со всеми удается заключить договора на обслуживание, не идет комуналка навстречу людям. И не заставишь - монополисты.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:22
пенса надо юзать,там до 2000 халява
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
Додано: Пон 17 гру, 2018 02:28
Re: Приватбанк
Сейчас есть возможность возвращать закончившийся срочный депозит в Привате на любую свою карту Привата, а не только на ту, с которой окрывали? А то ходят слухи, что такой возможности уже нет, хотя Приват-вклад можно на любую частями снимать.
Додано: Пон 17 гру, 2018 05:50
Необходима карта другого банка,с днепровской пропиской
никому не верю
Додано: Пон 17 гру, 2018 08:52
Re: Приватбанк
Было так. Если с момента открытия депозита прошло больше месяца, то денежные средства можно вернуть на любую свою платёжную карту это банка.
Если нет, то средства возвращаються на ту карту, с которой был открыт депозит (при открытии депозита наличкой, то вернуть на карту не получится).
Додано: Пон 17 гру, 2018 09:31
Можно с русского на русский перевести, ибо я не настолько продвинутый юзер и много сейчас не догоняю
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 17 гру, 2018 09:33
shapo
із 1го грудня Приватбанк ввів комісію за оплату комуналки регулярними платежами
Але якщо клієнт банку -пенсіонер, то комісії (1 грн за платіжку) - нема.
але лише до 2000 грн
1 грн якщо є договір між комун. фірмою і ПБ
інакше %
+50грн !
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Додано: Пон 17 гру, 2018 09:37
Якщо є договір, то оплата комуналки може бути й без комісії.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Пон 17 гру, 2018 09:42
BBC
я базуюсь на цьому СМС від ПБ (цього місяця ще не платив, скоро дізнаюсь по факту як воно буде)
+50грн !
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Додано: Пон 17 гру, 2018 09:44
Re: Приватбанк
ПБ втихаря поменял сроки выплаты по акции КБ за NFC
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