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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7895789678977898
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:47

  Alex_ki написав:ПБ втихаря поменял сроки выплаты по акции КБ за NFC

И какие условия и сроки теперь?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:06

  Вкладчик1234 написав:
  Alex_ki написав:ПБ втихаря поменял сроки выплаты по акции КБ за NFC

И какие условия и сроки теперь?

Клиентам, которые выполнили условия акции до 15.12.2018, подарок будет зачислен до 31.12.2018.
Если клиент выполнил все условия до 31.12.2018, подарок будет зачислен до 20.01.2019.

Я вот жду к 31му, была СМСка
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:15

  greenozon написав:shapo

із 1го грудня Приватбанк ввів комісію за оплату комуналки регулярними платежами

Але якщо клієнт банку -пенсіонер, то комісії (1 грн за платіжку) - нема.
але лише до 2000 грн :)


1 грн якщо є договір між комун. фірмою і ПБ
інакше %


У меня пенсионная карточка в Привате и взяли 1грн за платежи до 200грн и 1% свыше 2000грн
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:18

  BBC написав:Якщо є договір, то оплата комуналки може бути й без комісії.


Кого с кем договор?
Кстати, у меня есть зарплатная карточка в Ощаде. Он берет комиссию?
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