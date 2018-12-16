И какие условия и сроки теперь?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 09:47
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:06
Клиентам, которые выполнили условия акции до 15.12.2018, подарок будет зачислен до 31.12.2018.
Если клиент выполнил все условия до 31.12.2018, подарок будет зачислен до 20.01.2019.
Я вот жду к 31му, была СМСка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:15
У меня пенсионная карточка в Привате и взяли 1грн за платежи до 200грн и 1% свыше 2000грн
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:18
Кого с кем договор?
Кстати, у меня есть зарплатная карточка в Ощаде. Он берет комиссию?
В игноре Kart, Sommer
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