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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:49
Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:16
Re: Приватбанк
3 (три) рег. оплати з кредитних коштів - без комісії.
Погуляти з відділення до відділення, можна назбирати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:35
А через банкоматы привита и других банков там же без комиссии сколько можно снять?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:51
Ukrainian
АТМ ПБ: 20000 грн кожні 3 год
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