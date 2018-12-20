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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7896789778987899
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:49

Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:16

Re: Приватбанк

  shapo написав:Приват24 при оплате коммунальных стал брать комиссию от 1грн до 1% в зависимости от платежа.


3 (три) рег. оплати з кредитних коштів - без комісії.

  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?


Погуляти з відділення до відділення, можна назбирати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:35

  Ой+ написав:
  shapo написав:Приват24 при оплате коммунальных стал брать комиссию от 1грн до 1% в зависимости от платежа.


3 (три) рег. оплати з кредитних коштів - без комісії.

  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?


Погуляти з відділення до відділення, можна назбирати.

А через банкоматы привита и других банков там же без комиссии сколько можно снять?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:51

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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:41

  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?

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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:08

  klug написав:
  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?

Відправити на ВТБ.

а так щоб дурниці не ліпити куди-небудь
melkh
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