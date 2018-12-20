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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:49
Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:16
shapo написав:
Приват24 при оплате коммунальных стал брать комиссию от 1грн до 1% в зависимости от платежа.
3 (три) рег. оплати з кредитних коштів - без комісії.
Ukrainian написав:
Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Погуляти з відділення до відділення, можна назбирати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:35
Ой+ написав: shapo написав:
Приват24 при оплате коммунальных стал брать комиссию от 1грн до 1% в зависимости от платежа.
3 (три) рег. оплати з кредитних коштів - без комісії.
Ukrainian написав:
Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Погуляти з відділення до відділення, можна назбирати.
А через банкоматы привита и других банков там же без комиссии сколько можно снять?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:51
Ukrainian
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:41
Ukrainian написав:
Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Відправити на ВТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:08
klug написав: Ukrainian написав:
Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Відправити на ВТБ.
а так щоб дурниці не ліпити куди-небудь
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melkh
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:52
melkh написав: klug написав: Ukrainian написав:
Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Відправити на ВТБ.
а так щоб дурниці не ліпити куди-небудь
В про кредит отправить и снять налом
никому не верю
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