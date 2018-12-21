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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7896789778987899
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:49

Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:16

Re: Приватбанк

  shapo написав:Приват24 при оплате коммунальных стал брать комиссию от 1грн до 1% в зависимости от платежа.


3 (три) рег. оплати з кредитних коштів - без комісії.

  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?


Погуляти з відділення до відділення, можна назбирати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:35

  Ой+ написав:
  shapo написав:Приват24 при оплате коммунальных стал брать комиссию от 1грн до 1% в зависимости от платежа.


3 (три) рег. оплати з кредитних коштів - без комісії.

  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?


Погуляти з відділення до відділення, можна назбирати.

А через банкоматы привита и других банков там же без комиссии сколько можно снять?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:51

Ukrainian

АТМ ПБ: 20000 грн кожні 3 год
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:41

  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?

Відправити на ВТБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:08

  klug написав:
  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?

Відправити на ВТБ.

а так щоб дурниці не ліпити куди-небудь
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:52

  melkh написав:
  klug написав:
  Ukrainian написав:Как снять 180 тысяч грн с КДВ без предзаказа?

Відправити на ВТБ.

а так щоб дурниці не ліпити куди-небудь

В про кредит отправить и снять налом
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:25

Re: Приватбанк

  Ukrainian написав:А через банкоматы привита и других банков там же без комиссии сколько можно снять?


Приват 20000 к за 3 часа
Ощад (если МастеКд) по 1000 БЕЗЛ!Ч раз1в пока Вам не надоест.
Если ВИЗА - по 2к
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:36

Re: Приватбанк

Пришли 100 грн за google pay.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:48

Сам спросил - сам ответил!

  Solar_simfi написав:Коллеги, а кто-то получал уже в декабре выплаты по акциям?
1. Кэшбэк за Маниграмму
2. Кэшбэк за Google Pay
Имею предположение, что Примат опять будет тянуть до последней ночи, а то и до поданных заявок через уютненький чатик по окончании положенного срока выплат.

Получил вчера вечером кэшбэк за гуглопэй, за маниграмму пока нет.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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