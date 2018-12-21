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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7897789878997900
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:56

  shapo написав:Приват24 при оплате коммунальных стал брать комиссию от 1грн до 1% в зависимости от платежа.


  Ой+ написав:3 (три) рег. оплати з кредитних коштів - без комісії.

У меня нет кредитной карты в Привате
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:54

Re: Приватбанк

shapo, условия с КдВ будут те же.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32

Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:35

  ishvara написав:Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.

Только СЭП через Мои платежи за 3грн. Уйдет на следующий день.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:36

  ishvara написав:Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.


Учитывая Ваш интерес к ТАСу, переводите СЕПом (платеж по реквизитам) на Ощадний рахунок ТАЗика за 3 грн.

Аналогично и на остальные :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:42

  ishvara написав:Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.

Купить в Ашане товар, расплатиться картой, вернуть товар через N минут, получить кэш.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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  #<1 ... 7897789878997900
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