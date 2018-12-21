У меня нет кредитной карты в Привате
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:56
У меня нет кредитной карты в Привате
В игноре Kart, Sommer
Додано: Суб 22 гру, 2018 13:54
Re: Приватбанк
shapo, условия с КдВ будут те же.
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:32
Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:35
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:36
Учитывая Ваш интерес к ТАСу, переводите СЕПом (платеж по реквизитам) на Ощадний рахунок ТАЗика за 3 грн.
Аналогично и на остальные
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:42
Купить в Ашане товар, расплатиться картой, вернуть товар через N минут, получить кэш.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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