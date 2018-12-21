уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:12
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