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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7898789979007901
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06

  ishvara написав:Не, тыщ 10 всего )

уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:12

  ol_zy написав:
  ishvara написав:Не, тыщ 10 всего )

уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.


На приват вклад зачислится с комиссией.
Kevin
 
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  #<1 ... 7898789979007901
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