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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7899790079017902>
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06

  ishvara написав:Не, тыщ 10 всего )

уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:12

  ol_zy написав:
  ishvara написав:Не, тыщ 10 всего )

уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.


На приват вклад зачислится с комиссией.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:51

  Kevin написав:
  ol_zy написав:
  ishvara написав:Не, тыщ 10 всего )

уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.


На приват вклад зачислится с комиссией.

-1%, вообще невыгодно, проще тогда на карту перекинуть ))
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:54

Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:08

  ishvara написав:
  Kevin написав:
  ishvara написав:Не, тыщ 10 всего )
  ol_zy написав:уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.


На приват вклад зачислится с комиссией.

-1%, вообще невыгодно, проще тогда на карту перекинуть ))

есть и другие вклады - без 1%.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:11

  ishvara написав:Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?

Приват? С завтрашнего
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:15

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?

Приват? С завтрашнего

Да, Приват. Неважно, что выходной?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:26

  ishvara написав:
  Flamingo написав:
  ishvara написав:Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?

Приват? С завтрашнего

Да, Приват. Неважно, что выходной?


Неважно. Эта фишка - большой плюс Привата.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:27

  ishvara написав:
  Flamingo написав:
  ishvara написав:Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?

Приват? С завтрашнего

Да, Приват. Неважно, что выходной?

Приват работает 24/7. Даже если вы в выходной откроете депо (скажем завтра в воскресенье), то проценты все равно начнуть капать со следующего дня (хотя это будет и нерабочий день - понедельник 24 декабря). Так было, так есть и, надеюсь, так будет. Тут Приват молодец - спору нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:50

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Приват работает 24/7.
Не совсем 24 часа, но что-то ближе к этому.
Здесь писали, что если оформить/пополнить депозит после 22:30, то запрос этот пойдет уже следующим днём.
MASolomko
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