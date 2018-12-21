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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 17:06
ishvara написав:
Не, тыщ 10 всего )
уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.
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ol_zy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 17:12
ol_zy написав: ishvara написав:
Не, тыщ 10 всего )
уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.
На приват вклад зачислится с комиссией.
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Kevin
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:51
Kevin написав: ol_zy написав: ishvara написав:
Не, тыщ 10 всего )
уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.
На приват вклад зачислится с комиссией.
-1%, вообще невыгодно, проще тогда на карту перекинуть ))
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ishvara
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:54
Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?
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ishvara
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:08
ishvara написав: Kevin написав: ishvara написав:
Не, тыщ 10 всего )
ol_zy написав:
уни - приват вклад (или мин. срок на какой сейчас позволяет
) - кдв - банкомат.
дольше конечно, но бесплатно + % по вкладу.
На приват вклад зачислится с комиссией.
-1%, вообще невыгодно, проще тогда на карту перекинуть ))
есть и другие вклады - без 1%.
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ol_zy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:11
ishvara написав:
Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?
Приват? С завтрашнего
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Flamingo
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:15
Flamingo написав: ishvara написав:
Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?
Приват? С завтрашнего
Да, Приват. Неважно, что выходной?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:26
ishvara написав: Flamingo написав: ishvara написав:
Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?
Приват? С завтрашнего
Да, Приват. Неважно, что выходной?
Неважно. Эта фишка - большой плюс Привата.
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jay2004
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:27
ishvara написав: Flamingo написав: ishvara написав:
Если пополнил сегодня депо до 16.00, проценты с какого дня начисляются?
Приват? С завтрашнего
Да, Приват. Неважно, что выходной?
Приват работает 24/7. Даже если вы в выходной откроете депо (скажем завтра в воскресенье), то проценты все равно начнуть капать со следующего дня (хотя это будет и нерабочий день - понедельник 24 декабря). Так было, так есть и, надеюсь, так будет. Тут Приват молодец - спору нет.
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Flamingo
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:50
Flamingo написав:
Приват работает 24/7.
Не совсем 24 часа, но что-то ближе к этому.
Здесь писали, что если оформить/пополнить депозит после 22:30, то запрос этот пойдет уже следующим днём.
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MASolomko
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