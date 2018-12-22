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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7899790079017902
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:53

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Приват работает 24/7.
Не совсем 24 часа, но что-то ближе к этому.
Здесь писали, что если оформить/пополнить депозит после 22:30, то запрос этот пойдет уже следующим днём.

Саме так
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:23

Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность перекинуть средства с кдв примата на уни абанки без комиса? Спасибо
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:28

Re: Приватбанк

Если и можно, то через пункт "Мои платежи" в Приват24. Там есть пункт пополнения карты А-банка с Привата. Про комиссию не скажу.
Но через P2P-перевод точно будет платно.

Ещё можно бесплатно пополнить карту А-банка в тумбе Привата наличной, предварительно сняв в деньги с карты Привата в банкомате.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:34

  логан1919 написав:Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность перекинуть средства с кдв примата на уни абанки без комиса? Спасибо

Платеж по реквизитам с привата на а-банк на любую сумму 3 грн., зачисление на след. раб. день. Реквизиты к пополнению карты запросите в поддержке а-банк (МФО, и т.д.)
temjap4
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:47

  логан1919 написав:Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность перекинуть средства с кдв примата на уни абанки без комиса? Спасибо

Если надо совсем без комиса и быстро (чтобы в тот же день), то снимаете в зеленом банкомате с КДВ - суете в стоящую рядом зеленую тумбу на Уни А-банки. Как правилом они часто стоят попарно. Правда для сумм больше 15кГрн. данный способ не подходит.
ЗЫ. Если надо не выходя из дома и чтобы было в конечном пункте в тот же день - то надо строить комбинацию через "дорожку", а потом через Моню.
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 22 гру, 2018 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:51

  Solar_simfi написав:
  ishvara написав:Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.

Купить в Ашане товар, расплатиться картой, вернуть товар через N минут, получить кэш.

Картою платив, на карту і повернуть.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:54

  ykrkozak написав:
  Solar_simfi написав:
  ishvara написав:Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.

Купить в Ашане товар, расплатиться картой, вернуть товар через N минут, получить кэш.

Картою платив, на карту і повернуть.

В большинстве магазинов - да. В Ашане - часто практикуют нал. На больших суммах - не видел - но до двух сотен мне возвращали.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:21

  логан1919 написав:Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность перекинуть средства с кдв примата на уни абанки без комиса? Спасибо

кдв - банкомат -- терминал привата или касса а-банка
ol_zy
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  #<1 ... 7899790079017902
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