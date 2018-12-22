|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:53
MASolomko написав: Flamingo написав:
Приват работает 24/7.
Не совсем 24 часа, но что-то ближе к этому.
Здесь писали, что если оформить/пополнить депозит после 22:30, то запрос этот пойдет уже следующим днём.
Саме так
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 733 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:23
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность перекинуть средства с кдв примата на уни абанки без комиса? Спасибо
-
логан1919
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:28
Если и можно, то через пункт "Мои платежи" в Приват24. Там есть пункт пополнения карты А-банка с Привата. Про комиссию не скажу.
Но через P2P-перевод точно будет платно.
Ещё можно бесплатно пополнить карту А-банка в тумбе Привата наличной, предварительно сняв в деньги с карты Привата в банкомате.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 548
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:34
логан1919 написав:
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность перекинуть средства с кдв примата на уни абанки без комиса? Спасибо
Платеж по реквизитам с привата на а-банк на любую сумму 3 грн., зачисление на след. раб. день. Реквизиты к пополнению карты запросите в поддержке а-банк (МФО, и т.д.)
-
temjap4
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 03.12.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:47
логан1919 написав:
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность перекинуть средства с кдв примата на уни абанки без комиса? Спасибо
Если надо совсем без комиса и быстро (чтобы в тот же день), то снимаете в зеленом банкомате с КДВ - суете в стоящую рядом зеленую тумбу на Уни А-банки. Как правилом они часто стоят попарно. Правда для сумм больше 15кГрн. данный способ не подходит.
ЗЫ. Если надо не выходя из дома и чтобы было в конечном пункте в тот же день - то надо строить комбинацию через "дорожку", а потом через Моню.
Востаннє редагувалось Flamingo
в Суб 22 гру, 2018 22:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1183
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:51
Solar_simfi написав: ishvara написав:
Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.
Купить в Ашане товар, расплатиться картой, вернуть товар через N минут, получить кэш.
Картою платив, на карту і повернуть.
-
ykrkozak
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 09.01.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:54
ykrkozak написав: Solar_simfi написав: ishvara написав:
Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.
Купить в Ашане товар, расплатиться картой, вернуть товар через N минут, получить кэш.
Картою платив, на карту і повернуть.
В большинстве магазинов - да. В Ашане - часто практикуют нал. На больших суммах - не видел - но до двух сотен мне возвращали.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1183
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 гру, 2018 23:21
логан1919 написав:
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность перекинуть средства с кдв примата на уни абанки без комиса? Спасибо
кдв - банкомат -- терминал привата или касса а-банка
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4769
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|