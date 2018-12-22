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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7900790179027903
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:42

  ykrkozak написав:
  Solar_simfi написав:
  ishvara написав:Подскажите, какой наименее затратной способ вывести деньги с Универсальной? Можно на Альфу, Пумб, ТАС и др.

Купить в Ашане товар, расплатиться картой, вернуть товар через N минут, получить кэш.

Картою платив, на карту і повернуть.

Ашан в Києві завжди (!) повертає кеш. В критичних ситуаціях знімаю в такий спосіб по 2-3 тисячі з кред. ліміту на поточні потреби. Купую роутери, м`ясорубки, праски, блендери, мобільні переносні колонки etc
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:37

Re: Приватбанк

Олди в Киеве тоже пока такой ерундой страдает
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  #<1 ... 7900790179027903
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