Ашан в Києві завжди (!) повертає кеш. В критичних ситуаціях знімаю в такий спосіб по 2-3 тисячі з кред. ліміту на поточні потреби. Купую роутери, м`ясорубки, праски, блендери, мобільні переносні колонки etc
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:42
Ашан в Києві завжди (!) повертає кеш. В критичних ситуаціях знімаю в такий спосіб по 2-3 тисячі з кред. ліміту на поточні потреби. Купую роутери, м`ясорубки, праски, блендери, мобільні переносні колонки etc
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:37
Re: Приватбанк
Олди в Киеве тоже пока такой ерундой страдает
Skiw
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