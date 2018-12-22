Ашан в Києві завжди (!) повертає кеш. В критичних ситуаціях знімаю в такий спосіб по 2-3 тисячі з кред. ліміту на поточні потреби. Купую роутери, м`ясорубки, праски, блендери, мобільні переносні колонки etc
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:42
Ашан в Києві завжди (!) повертає кеш. В критичних ситуаціях знімаю в такий спосіб по 2-3 тисячі з кред. ліміту на поточні потреби. Купую роутери, м`ясорубки, праски, блендери, мобільні переносні колонки etc
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Нед 23 гру, 2018 15:37
Re: Приватбанк
Олди в Киеве тоже пока такой ерундой страдает
Skiw
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:37
Безналоговый депозит.
Заканчивается безналоговый депозит , каковы действия?
Можно перевложить его? Стоит ли?
Ведь 14% безналоговых превращаются в 17,39 грязных.
Выслушаю Ваше мнение.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:48
А смысл? Если сейчас уже есть масса вариантов вложить под 18+% грязными в неплохие банки, то зачем кормить зажравшегося бегемота. Вы наверное читали интервью их босса, где они бахвпляться что ставки не собираются повышать, поскольку у них и так их перевкладывают. Считаю что за таких обстоятельств надо голосовать ногами. Я последний депо отсюда вывел ещё летом (а депо своей семьи ещё в 2017). Пока не одумаются и не станут предлагать депо-людям нормальные рыночные ставки держать тут деньги не собираюсь.
Додано: Нед 23 гру, 2018 16:56
Flamingo Спасибо за отзыв.
Но если обнулю депозиты, банк в свою очередь ведь может обнулить кредитный лимит.
Есть такое или опасения напрасны?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:08
Что-то я таких случаев в Привате не припомню. Да и в любом случае, это самая унылая кредитка из всех присутствующих на рынке Украины. Чего по ней страдать?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:17
Мой пример - до выноса был лимит - 50 кГрн.
После выноса стал - 50 кГрн.
Членство в голд-бомж-клубе - вечное.
Правда не знаю куда еще кроме кормления "свиньи" можно использовать эту кредитку . Ни кэшбека, ни других плюшек. Бонус+ - таковым не считаю
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:21
Re: Приватбанк
Комуналь плачу, Единый плачу, кардшаринг плачу - употребляю, так как у многих есть карты Приватбанка + 3грн СЭП для "перекачки Урала" на другие банки.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:22
тоже так думал (когда наливали лимит под депо через представителя). Но когда я добавил очередной депо и налить отказались я начал обнулять депо. Так вот после нуля на депо спустя уже довольно длительное время, по запросу увеличили лимит в 2 раза где-то месяца 2 назад. При этом на запрос был отказ, а через несколько дней увеличили.
Додано: Нед 23 гру, 2018 17:30
Комуналь и кардшаринг предпочитаю с кэшбеком - была сима, сейчас Б5, со следующего месяца правда останется похоже только Виика.
Для оплат по реквизитам (типа налоги и т.п.) есть пакетка от Аллы с бесплатным СЭПом.
Если надо заплатить на крату привата - Мони хватит Выше крыши. Но на крайний случай можно бесплатно открыть в приват24 "интернетку" и не парится с физическим пластиком.
Ну и на бесплатный выход - конечно же пользую ЛуДший.
Не говорю, что не пользую приват совсем - от многих принимаю на ту же "интернетку". Но моя кредитка - физически пылится уже больше года в прикроватной тумбочке (причем последние полгода на пару с Моней). Только в смартфоне еще похрюкивает.
|