Додано: Нед 23 гру, 2018 16:37

Заканчивается безналоговый депозит , каковы действия?

Можно перевложить его? Стоит ли?

Ведь 14% безналоговых превращаются в 17,39 грязных.

Выслушаю Ваше мнение.