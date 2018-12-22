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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7901790279037904
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:09

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Заканчивается безналоговый депозит , каковы действия?
Можно перевложить его? Стоит ли?
Ведь 14% безналоговых превращаются в 17,39 грязных.
Выслушаю Ваше мнение.


В той же день продовжується на новий такий самий термін, так що ніц робити не треба.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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