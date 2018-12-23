В той же день продовжується на новий такий самий термін, так що ніц робити не треба.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:09
Re: Приватбанк
В той же день продовжується на новий такий самий термін, так що ніц робити не треба.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 24 гру, 2018 09:51
Кто-нибудь знает, если платить на счет жилищного кооператива (квартплата)за счет кредитных денег, будет комиссия?
Додано: Пон 24 гру, 2018 10:05
КАК платить?
СЭПом в П24 - будет, 4%
С карты через фастпэй, если найдете там нужный шаблон - може и нашару, може 1грн комисс
С карты через Портмоне, Изю, Хаб если найдете там нужный шаблон - комисс от 0 до 2% этих агрегаторов, а бегемот комисс не возьмет
... делайте хоть что-нибудь!
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