В той же день продовжується на новий такий самий термін, так що ніц робити не треба.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:09
Re: Приватбанк
В той же день продовжується на новий такий самий термін, так що ніц робити не треба.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 24 гру, 2018 09:51
Кто-нибудь знает, если платить на счет жилищного кооператива (квартплата)за счет кредитных денег, будет комиссия?
Додано: Пон 24 гру, 2018 10:05
КАК платить?
СЭПом в П24 - будет, 4%
С карты через фастпэй, если найдете там нужный шаблон - може и нашару, може 1грн комисс
С карты через Портмоне, Изю, Хаб если найдете там нужный шаблон - комисс от 0 до 2% этих агрегаторов, а бегемот комисс не возьмет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:28
Re: Приватбанк
Приват совсем обезумел.
Пополняю свою дебитку с своей дебитной в другом банке, через сендмани. Деньги не приходят в течении 30 мин- пишу в поддержку. Получаю ответ:
платёж Выпал на проверку в банк отправителя направлен запрос для подтверждения личности плательщика если в течение 2 часов нам поступит ответ платёж будет проведен, если не поступит будет возвращен
09:12
так же для подтверждения,плательщик можете предоставить фото паспорта и карты
Отправляю кучу фотографий с паспортом и картой(благо именная). После двух часов переписки- вернули назад. Причина- не все страницы отправил. Забыл страницу с обратной стороны, где фото после 45, там где печать и дата вклейки. На одной из фото не четко была видна фамилия владельца.
Ну не кашель Лаврова
Ну хоть вернули назад. Уже пополнил другим сервисом.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:51
Re: Приватбанк
Действительно бред . Если можно - уточните сумма какого порядка, чтобы не вляпаться в подобную ситуацию.
А у меня в свою очередь другая бредовая ситуация - уже заметил что когда отправляю деньги по "тропинке" через мобильное приложение в сумме 900+ грн. - приложение стало запрашивать восьмизначный код подтверждение, но он приходит не в виде смс (откуда заполнился бы автоматом), а пушем в само приложение, откуда уже автоматом не считывается. Если выйти с платежа, чтобы посмотреть пуш - вернутся назад уже не получается. Приходится свайпнуть экран вниз, чтобы посмотреть зону сообщений андроида - запомнить (а лучше на бумаге) записать 8 цифр, после чего вернуться в приложение и ввести код. Ужасно неудобно . Причем на суммах 99 грн. - код не спрашивает. "тропинка" в виде шаблона существует уже скоро год. Зачем такие извращения с кодом, который еще и не так просто ввести ?
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:55
Re: Приватбанк
это крезоид
Дето он уловил изменения или с айпи или с самим телепоном, може вы дето в течение последних 2..3х недель катались по заграницам
... делайте хоть что-нибудь!
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