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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7902790379047905>
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:09

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Заканчивается безналоговый депозит , каковы действия?
Можно перевложить его? Стоит ли?
Ведь 14% безналоговых превращаются в 17,39 грязных.
Выслушаю Ваше мнение.


В той же день продовжується на новий такий самий термін, так що ніц робити не треба.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:51

Кто-нибудь знает, если платить на счет жилищного кооператива (квартплата)за счет кредитных денег, будет комиссия?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:05

  ishvara написав:Кто-нибудь знает, если платить на счет жилищного кооператива (квартплата)за счет кредитных денег, будет комиссия?

КАК платить?
СЭПом в П24 - будет, 4%
С карты через фастпэй, если найдете там нужный шаблон - може и нашару, може 1грн комисс
С карты через Портмоне, Изю, Хаб если найдете там нужный шаблон - комисс от 0 до 2% этих агрегаторов, а бегемот комисс не возьмет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:28

Re: Приватбанк

Приват совсем обезумел.
Пополняю свою дебитку с своей дебитной в другом банке, через сендмани. Деньги не приходят в течении 30 мин- пишу в поддержку. Получаю ответ:
платёж Выпал на проверку в банк отправителя направлен запрос для подтверждения личности плательщика если в течение 2 часов нам поступит ответ платёж будет проведен, если не поступит будет возвращен
09:12
так же для подтверждения,плательщик можете предоставить фото паспорта и карты

Отправляю кучу фотографий с паспортом и картой(благо именная). После двух часов переписки- вернули назад. Причина- не все страницы отправил. Забыл страницу с обратной стороны, где фото после 45, там где печать и дата вклейки. На одной из фото не четко была видна фамилия владельца.
Ну не кашель Лаврова :mrgreen:

Ну хоть вернули назад. Уже пополнил другим сервисом.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:51

Re: Приватбанк

  lel написав:Приват совсем обезумел.

Действительно бред :(. Если можно - уточните сумма какого порядка, чтобы не вляпаться в подобную ситуацию.

А у меня в свою очередь другая бредовая ситуация - уже заметил что когда отправляю деньги по "тропинке" через мобильное приложение в сумме 900+ грн. - приложение стало запрашивать восьмизначный код подтверждение, но он приходит не в виде смс (откуда заполнился бы автоматом), а пушем в само приложение, откуда уже автоматом не считывается. Если выйти с платежа, чтобы посмотреть пуш - вернутся назад уже не получается. Приходится свайпнуть экран вниз, чтобы посмотреть зону сообщений андроида - запомнить (а лучше на бумаге) записать 8 цифр, после чего вернуться в приложение и ввести код. Ужасно неудобно :(. Причем на суммах 99 грн. - код не спрашивает. "тропинка" в виде шаблона существует уже скоро год. Зачем такие извращения с кодом, который еще и не так просто ввести ? :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:55

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Зачем такие извращения

это крезоид :(
Дето он уловил изменения или с айпи или с самим телепоном, може вы дето в течение последних 2..3х недель катались по заграницам :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:10

Flamingo Меньше 10т. Правда, карта новая(4 дня) - еще на Приват не отправлял. Может поэтому. Через "бывших" все дошло.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18

  clientage написав:
  Flamingo написав:Зачем такие извращения

это крезоид :(
Дето он уловил изменения или с айпи или с самим телепоном, може вы дето в течение последних 2..3х недель катались по заграницам :mrgreen:

С конца октября все время в одном городе. Причем как раз в октябре за границей все просто летало без любых подтверждений - и в Гишпании, и в Поландии. Ну конечно дома поочередно пользую домашний вай-фай и мобильный тырнет - потому как когда с собакой гуляешь - вай-фай не добивает :). Но так было и 2 и 3 месяца назад. Летом отключил Волю - перешел на другого провайдера - то есть ай-пи стало точно другим - крезоид никак не отреагировал. Может уже думаю это как-то с военным положением связано. Потому как никаких других изменений не было.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:20

  lel написав:Flamingo Меньше 10т. Правда, карта новая(4 дня) - еще на Приват не отправлял. Может поэтому. Через "бывших" все дошло.

Если новая карта + "бывшие" прошли - то тогда точно эта причина.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:10

  lel написав:Приват совсем обезумел.
Пополняю свою дебитку с своей дебитной в другом банке, через сендмани. Деньги не приходят в течении 30 мин- пишу в поддержку. Получаю ответ:
платёж Выпал на проверку в банк отправителя направлен запрос для подтверждения личности плательщика если в течение 2 часов нам поступит ответ платёж будет проведен, если не поступит будет возвращен
09:12
так же для подтверждения,плательщик можете предоставить фото паспорта и карты

Отправляю кучу фотографий с паспортом и картой(благо именная). После двух часов переписки- вернули назад. Причина- не все страницы отправил. Забыл страницу с обратной стороны, где фото после 45, там где печать и дата вклейки. На одной из фото не четко была видна фамилия владельца.
Ну не кашель Лаврова :mrgreen:

Ну хоть вернули назад. Уже пополнил другим сервисом.

Я с месяц назад, когда у любопытной была схожая ситуация, это расписывала. Ликпей так поступает уже почти пол-года в случаях с новыми картами. И чтобы протоптать охотничью тропу для "свежей" карты, надо в рабочее время пару раз отправить небольшие суммы ( 100-300 грн), тогда ликпей к этому спокойно относится и через пару-тройку дней уже можно отправлять суммы поболее. Если-таки даже пробные шары завернут назад, то это не страшно, т.к. всё равно в течение 2-3-х дней карты будут проверены персоналом ликпея в ручном режиме и добавлена в список доверенных. как то так :roll:
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 25 гру, 2018 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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