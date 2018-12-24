Додано: Вів 25 гру, 2018 13:51

lel написав: Приват совсем обезумел. Приват совсем обезумел.

Действительно бред. Если можно - уточните сумма какого порядка, чтобы не вляпаться в подобную ситуацию.А у меня в свою очередь другая бредовая ситуация - уже заметил что когда отправляю деньги по "тропинке" через мобильное приложение в сумме 900+ грн. - приложение стало запрашивать восьмизначный код подтверждение, но он приходит не в виде смс (откуда заполнился бы автоматом), а пушем в само приложение, откуда уже автоматом не считывается. Если выйти с платежа, чтобы посмотреть пуш - вернутся назад уже не получается. Приходится свайпнуть экран вниз, чтобы посмотреть зону сообщений андроида - запомнить (а лучше на бумаге) записать 8 цифр, после чего вернуться в приложение и ввести код. Ужасно неудобно. Причем на суммах 99 грн. - код не спрашивает. "тропинка" в виде шаблона существует уже скоро год. Зачем такие извращения с кодом, который еще и не так просто ввести ?