угуу, обычно на проверку попадает 2-3 перевод, и можно в чате ЛикПея попробовать ускорить эту проверку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:19
Re: Приватбанк
угуу, обычно на проверку попадает 2-3 перевод, и можно в чате ЛикПея попробовать ускорить эту проверку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:24
clientage не, не надо они наоборот очень не любят излишней активности юзера, а уж тем более обращения к ним в поддержку. Случай lel, когда были отосланы все подтверждающие документы, это подтверждает на все 100%. Ну не любят они работать по выходным, и всё тут
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:31
Кассандра, вариант
Наглеть с ними противопоказано, однозначно
... делайте хоть что-нибудь!
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