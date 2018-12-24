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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7902790379047905
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:19

Re: Приватбанк

  Кассандра написав:надо в рабочее время пару раз отправить небольшие суммы ( 100-300 грн)

угуу, обычно на проверку попадает 2-3 перевод, и можно в чате ЛикПея попробовать ускорить эту проверку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:24

clientage не, не надо :) они наоборот очень не любят излишней активности юзера, а уж тем более обращения к ним в поддержку. Случай lel, когда были отосланы все подтверждающие документы, это подтверждает на все 100%. Ну не любят они работать по выходным, и всё тут :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:31

Кассандра, вариант :)
Наглеть с ними противопоказано, однозначно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7902790379047905
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