угуу, обычно на проверку попадает 2-3 перевод, и можно в чате ЛикПея попробовать ускорить эту проверку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:19
Re: Приватбанк
угуу, обычно на проверку попадает 2-3 перевод, и можно в чате ЛикПея попробовать ускорить эту проверку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:24
clientage не, не надо они наоборот очень не любят излишней активности юзера, а уж тем более обращения к ним в поддержку. Случай lel, когда были отосланы все подтверждающие документы, это подтверждает на все 100%. Ну не любят они работать по выходным, и всё тут
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:31
Кассандра, вариант
Наглеть с ними противопоказано, однозначно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:43
Панове, є один активний договір ОЧ у розмірі ~1/5 від доступного ліміту ОЧ. Зараз побачив, що Прихват обнулив решту ліміту ОЧ, який останніх кілька років практично не змінювався. Питання: у Прихвата якісь нові правила стосовно ОЧ чи він просто натякає, що перестав мені довіряти? Сам ліміт мені не принциповий, але намагаюся зрозуміти яку думку намагається до мене донести Прихват своїми діями.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 25 гру, 2018 16:06
Re: Приватбанк
да просто крезоит чуток мосхами тронулся, через день-два вернут все взад
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 16:49
Re: Приватбанк
Не вы один , это уже массово.
Изменился подход к анализу Вашей кредитной истории. Примите как есть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:39
Кэшбэк часть 2
Коллеги, а соточку выплаты за переводы Moneygram, кто-то получил уже?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:59
Re: Приватбанк
пенсам живыми % на остаток или Бонус+
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:59
Кто не пьёт, тот не рискует.
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