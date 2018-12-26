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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7903790479057906
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:13

  wolt450 написав:Автоцивілку хтось оформляв реально через Пр24? Ціни непогані
Хто має досвід?

Я лет 5 здесь оформляю https://www.giraf.ua/ МСС 7277
и вот тут попробовал https://polis.ua/ МСС 6300
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48

Re: Приватбанк

Оформлял тут, с 0 франшизой и КБ предложений лучше не было
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:49

wolt450 - оформив в цьому році. Гарна ціна
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:51

А малусы дают, а скидка от МТСБУ какая?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:54

  clientage написав:
  wolt450 написав:Автоцивілку хтось оформляв реально через Пр24? Ціни непогані
Хто має досвід?

Я лет 5 здесь оформляю https://www.giraf.ua/ МСС 7277
и вот тут попробовал https://polis.ua/ МСС 6300

а я уже 5 зим не оформляю)) Если и было нарушение - то за скорость/полоса/ремень сумма штрафа та же или поглощает.Смысл кормить страховиков?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:27

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:Смысл кормить страховиков?

Эт гарантия, шо даж за простенькую подставу с зеркалом мона не выходя из машины улыбаясь кинуть абрекам: вызывайте полицию, у меня ГОшка, номерок продиктовать? Их сразу как ветром сдувает :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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