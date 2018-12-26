Я лет 5 здесь оформляю
и вот тут попробовал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:13
Я лет 5 здесь оформляю
и вот тут попробовал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48
Re: Приватбанк
Оформлял тут, с 0 франшизой и КБ предложений лучше не было
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:54
а я уже 5 зим не оформляю)) Если и было нарушение - то за скорость/полоса/ремень сумма штрафа та же или поглощает.Смысл кормить страховиков?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:27
Re: Приватбанк
Эт гарантия, шо даж за простенькую подставу с зеркалом мона не выходя из машины улыбаясь кинуть абрекам: вызывайте полицию, у меня ГОшка, номерок продиктовать? Их сразу как ветром сдувает
... делайте хоть что-нибудь!
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