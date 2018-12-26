Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:13
wolt450 написав:
Автоцивілку хтось оформляв реально через Пр24? Ціни непогані
Хто має досвід?
Я лет 5 здесь оформляю
https://www.giraf.ua/
МСС 7277
и вот тут попробовал
https://polis.ua/
МСС 6300
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:48
Оформлял тут, с 0 франшизой и КБ предложений лучше не было
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Alex_ki
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:49
wolt450 - оформив в цьому році. Гарна ціна
Charter
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:51
А малусы дают, а скидка от МТСБУ какая?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:54
clientage написав: wolt450 написав:
Автоцивілку хтось оформляв реально через Пр24? Ціни непогані
Хто має досвід?
Я лет 5 здесь оформляю
https://www.giraf.ua/
МСС 7277
и вот тут попробовал
https://polis.ua/
МСС 6300
а я уже 5 зим не оформляю)) Если и было нарушение - то за скорость/полоса/ремень сумма штрафа та же или поглощает.Смысл кормить страховиков?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:27
Мизантрóп написав:
Смысл кормить страховиков?
Эт гарантия, шо даж за простенькую подставу с зеркалом мона не выходя из машины улыбаясь кинуть абрекам: вызывайте полицию, у меня ГОшка, номерок продиктовать? Их сразу как ветром сдувает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:32
clientage написав:
Эт гарантия, шо даж за простенькую подставу
так и без лишних гарантии в угол загоню быков)),Да и потом прощалыги коефиц применят.ГО лишнее если по Украине,главное не нарушать.Хотя нетрезвым ехаю 30% пути.Ну то такэ,мне ж можно
Не пристебнут всегда.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 2079
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:37
Мизантрóп написав:
Не пристебнут всегда.
Нее, эт несерьёзно. Да у меня и машинка тада пищит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:02
Вы серьёзно? Это же так просто: Сначала застегнуть ремень , а только потом залазить на сидушку
Дядя Дима
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:08
запрограммил диагностикой пищалку нах.Мона и фишку купить.На более 300 км путя пристебаюсь-ну то раза три в год: поминки или моря с горами.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 2079
З нами з: 03.12.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 248 раз.
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