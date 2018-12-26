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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7904790579067907
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:08

  Дядя Дима написав:
  clientage написав:
  Мизантрóп написав:Не пристебнут всегда.

Нее, эт несерьёзно. Да у меня и машинка тада пищит :lol: :lol:
Вы серьёзно? Это же так просто: Сначала застегнуть ремень , а только потом залазить на сидушку :mrgreen:

С меня папа в 1986, када я впервые сел за руль с правами, взял обещание, шо я буду всегда пристёгиваться 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:19

Re: Приватбанк

  clientage написав:С меня папа в 1986, када я впервые сел за руль с правами
старичок,я тогда во второй класс ходил.Но сцепление выжимал уже год))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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