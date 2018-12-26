С меня папа в 1986, када я впервые сел за руль с правами, взял обещание, шо я буду всегда пристёгиваться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:08
С меня папа в 1986, када я впервые сел за руль с правами, взял обещание, шо я буду всегда пристёгиваться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:19
Re: Приватбанк
старичок,я тогда во второй класс ходил.Но сцепление выжимал уже год))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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