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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7905790679077908>
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:08

  Дядя Дима написав:
  clientage написав:
  Мизантрóп написав:Не пристебнут всегда.

Нее, эт несерьёзно. Да у меня и машинка тада пищит :lol: :lol:
Вы серьёзно? Это же так просто: Сначала застегнуть ремень , а только потом залазить на сидушку :mrgreen:

С меня папа в 1986, када я впервые сел за руль с правами, взял обещание, шо я буду всегда пристёгиваться 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:19

Re: Приватбанк

  clientage написав:С меня папа в 1986, када я впервые сел за руль с правами
старичок,я тогда во второй класс ходил.Но сцепление выжимал уже год))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:31

ПБ підвищили міжнародний рейтинг

https://news.finance.ua/ua/news/-/44135 ... ryvatbanku
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:57

  greenozon написав:ПБ підвищили міжнародний рейтинг

https://news.finance.ua/ua/news/-/44135 ... ryvatbanku

Аби вони ще й відсотки по депозитам підвищили... :wink:
egorek
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:23

  egorek написав:
  greenozon написав:ПБ підвищили міжнародний рейтинг

https://news.finance.ua/ua/news/-/44135 ... ryvatbanku

Аби вони ще й відсотки по депозитам підвищили... :wink:

Поздно. Мои аватары уже ушли, даже заказ налички сначала забыл сделать, потом отменить )) Хотя, 15% безналоговых готов рассмотреть...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:29

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Хотя, 15% безналоговых готов рассмотреть...

по ойро!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:47

Re: Приватбанк

Колеги, термінали купюри доларів з якого року випуску приймають ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:10

  maxprofit написав:Колеги, термінали купюри доларів з якого року випуску приймають ?


Я кормил 1993 с маленьким портретом
g2v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:28

Пришел кэшбэк за Маниграмму. Свершилось чудо, впервые Приват добровольно зачислили два кэшбэка в срок, а не хрен знает когда, после мучительных переписок с чатиком. Молодцы!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:00

Solar_simfi

тоді ще тут пробуйте!


https://promos.privatbank.ua/ua/nash-va ... dium=email
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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