greenozon написав:Solar_simfi
тоді ще тут пробуйте!
https://promos.privatbank.ua/ua/nash-va ... dium=email
а что это за RIA переводы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:45
а что это за RIA переводы?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:27
mephala
Система міжнародних грошових переказів
а-ля Вестерн Юніон, але поменше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:30
Не, это совсем не то. У Маниграммы было просто, отправил/отправил перевод - получил 100 гривен, а у РИА какие-то розыгрыши непонятные.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:04
Кто-нибудь вчера СЭПом из Привата куда-либо что-то отправлял?
Вчера пихнул на Глобус, обычно к 9 утра уже СМС-ка прилетала, а тут - тишина. Понимаю, конец года, но все же...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:12
Глобас же реквизиты поменял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:14
Я в курсе
Только что пришла СМС-ка, что упало... Наверно, вручную распихивают...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:44
Re: Приватбанк
Приват24/мобильный у всех не работает?
panatar.com
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