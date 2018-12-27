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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7905790679077908
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:45

  greenozon написав:Solar_simfi

тоді ще тут пробуйте!


https://promos.privatbank.ua/ua/nash-va ... dium=email

а что это за RIA переводы?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:27

mephala

Система міжнародних грошових переказів

а-ля Вестерн Юніон, але поменше :)

https://privatbank.ua/sistemy-denegnih-perevodov/ria
https://www.riamoneytransfer.com/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:30

  greenozon написав:Solar_simfi

тоді ще тут пробуйте!


https://promos.privatbank.ua/ua/nash-va ... dium=email

Не, это совсем не то. У Маниграммы было просто, отправил/отправил перевод - получил 100 гривен, а у РИА какие-то розыгрыши непонятные.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:04

Кто-нибудь вчера СЭПом из Привата куда-либо что-то отправлял?

Вчера пихнул на Глобус, обычно к 9 утра уже СМС-ка прилетала, а тут - тишина. Понимаю, конец года, но все же...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:12

  Искатель написав:Кто-нибудь вчера СЭПом из Привата куда-либо что-то отправлял?

Вчера пихнул на Глобус, обычно к 9 утра уже СМС-ка прилетала, а тут - тишина. Понимаю, конец года, но все же...

Глобас же реквизиты поменял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:14

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:Кто-нибудь вчера СЭПом из Привата куда-либо что-то отправлял?

Вчера пихнул на Глобус, обычно к 9 утра уже СМС-ка прилетала, а тут - тишина. Понимаю, конец года, но все же...

Глобас же реквизиты поменял


Я в курсе :)
Только что пришла СМС-ка, что упало... Наверно, вручную распихивают...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:44

Re: Приватбанк

Приват24/мобильный у всех не работает?
panatar.com
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