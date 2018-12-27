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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7906790779087909
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:31

Re: Приватбанк

clientage написав:Ошибка связи с сервером. Уже бухают шоли? :mrgreen:
Терминалы тоже не перезванивают по идентификации по номеру, и СМС не приходят, три терминала обошел, Одесса.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:41

  freeze написав:
clientage написав:Ошибка связи с сервером. Уже бухают шоли? :mrgreen:
Терминалы тоже не перезванивают по идентификации по номеру, и СМС не приходят, три терминала обошел, Одесса.
У меня не работают только "Вклады", а Приват24 летает.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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