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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7906790779087909
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:31

Re: Приватбанк

clientage написав:Ошибка связи с сервером. Уже бухают шоли? :mrgreen:
Терминалы тоже не перезванивают по идентификации по номеру, и СМС не приходят, три терминала обошел, Одесса.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:41

  freeze написав:
clientage написав:Ошибка связи с сервером. Уже бухают шоли? :mrgreen:
Терминалы тоже не перезванивают по идентификации по номеру, и СМС не приходят, три терминала обошел, Одесса.
У меня не работают только "Вклады", а Приват24 летает.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:47

Re: Приватбанк

Смс не приходят, войти не возможно
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:48

  Sinbad777 написав:Смс не приходят, войти не возможно

дооолго идут, минут 10..15
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:24

Re: Приватбанк

Сказали что технические трудности. Будет работать после 16-00.
Nanet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:50

  Nanet написав:Сказали что технические трудности. Будет работать после 16-00.


Идентификация на терминалах заработала, все платежи уже дошли до адресатов.
freeze
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